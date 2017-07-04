Тяжелые бои у границ Таджикистана

Боевики движения «Талибан» вот уже третий день атакуют граничащую с Таджикистаном северную афганскую провинцию Кундуз, в административном центре которой захватили несколько контрольно-пропускных пунктов. Талибы также перекрыли автомагистраль, соединяющую Кундуз с провинцией Баглан, передает телеканал TOLO News со ссылкой на источники в силах безопасности.

Автодорога между Кундузом и Багланом перекрыта в районе Алиабад. «В Кундузе все еще идут ожесточенные бои», - заявил член Совета провинции Кундуз Сафиулла Амири.

Он добавил, что на помощь силовикам вылетел вертолет военно-воздушных сил Афганистана, однако он был вынужден совершить жесткую посадку. В результате инцидента никто из находившихся на борту военных не пострадал.

Другой источник сообщил прессе о том, что осаде боевиков подвергается местная база афганской национальной армии.

Тем временем представители движения «Талибан» объявили о том, что стражи порядка понесли значительный урон в Кундузе, в то время как официальные источники пока не публиковали сообщений о числе потерь каждой из сторон.