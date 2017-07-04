Подписаться на уведомления
 

ЦРУ выходит на следы Путина наша аналитика

Автор: Евгений Бай, автор haqqin.az 

После долгого периода неопределенности в отношении того, состоится ли вообще первый контакт Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге, в Москве и Вашингтоне сообщили: два лидера встретятся.

Однако ни повестка переговоров, ни их формат до сих пор не определены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дает весьма уклончивые ответы. Советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер подчеркивает, что встреча его босса с Путиным будет одна из многих, которые проведет Трамп на форуме «двадцатки».

«Преодолеть ненормальность»

Отношения между Россией и Вашингтоном в последние недели оказались до такой степени напряженными и запутанными, что прогнозировать, чем закончится первая личная встреча Путина и Трампа, не решается никто. Влиятельные политики в обеих странах выражают лишь свои надежды на некое улучшение этих отношений. Бывший госсекретарь США и неутомимый, несмотря на почтенный возраст, переговорщик Генри Киссинджер, который побывал в Москве, напоминает, что «напряженности, которые периодически возникают между США и Россией, - не новое явление, они происходили и в прошлом, мы знали времена и похуже, но всегда могли преодолеть эти сложности».

Времена похуже, надо думать, были только однажды - в дни печально известного Карибского кризиса 1962 года, когда мир оказался на грани ядерной войны. Представляется, что даже в начальный период президентства Рональда Рейгана, когда США объявили о своей программе «звездных войн», что полностью уничтожило бы ядерный паритет между двумя странами, двусторонние отношения не опускались до такого низкого уровня. Россия названа в Америке не просто стратегическим соперником, а страной, которая совершила «враждебное нападение» на святая святых Америки - ее суверенитет, политическую систему и демократию. 

Так в американском Конгрессе, который рассматривает пакет новых, значительно более жестких санкций в отношении России, оценивают вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года.

Длившиеся в течение нескольких месяцев разговоры о пресловутых российских хакерах, взламывавших базы Демократической партии США, прекратились. Теперь дискуссия переместилась в другую, значительно более опасную для России плоскость. В Вашингтоне теперь ищут эффективные пути наказания Москвы, и это не сулит ничего хорошего, прежде всего российскому руководству.

Как наказать Россию

23 июня газета The Washington Post опубликовала сенсационное расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы и возможного ответа США на эти действия. Собственно, сенсаций в этой статье было две. 

Во-первых, столичное издание сообщило о секретном приказе Барака Обамы по разработке и внедрении в компьютерные сети России так называемых кибербомб, которые были бы подобны «спящим агентам». Они в течение какого-то время не проявляли бы себя, но могут быть активированы в «час икс» в случае открытого конфликта между двумя странами, например войны. Однако вряд ли эта новость могла удивить российское политическое руководство. Кремль уже давно дал поручение спецслужбам страны устранить уязвимости в программном обеспечении и компьютерном оборудовании, детали которого импортируются из-за рубежа. Как указывают российские эксперты, регулярно проводимые учения, в ходе которых отключаются российские сегменты интернета, говорят об обеспокоенности тем, что такая угроза существует. Впрочем, аналогичным образом себя ведут и США, которые недавно призвали военное ведомство, другие правительственные учреждения и разведслужбы отказаться от использования продуктов компьютерного обеспечения российской «Лаборатории Касперского».

Но главной неприятностью, содержавшейся в статье The Washington Post, было другое. Газета сообщает о том, что уже в начале августа 2016 года ЦРУ получило детальную информацию о том, что лично президент Путин санкционировал операцию кибервмешательства в президентские выборы США. Как известно, Путин неоднократно публично отвергал эти домыслы.

Что же конкретно «нарыли» американцы и почему все 17 разведслужб США единодушно заявляют о том, что у них есть неопровержимые доказательства участия Путина в подготовке этой спецоперации? Как пишет российский эксперт Владимир Фролов в интернет-издании Republic, в декабре 2016 года были арестованы заместитель главы Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и старший оперуполномоченный второго отдела оперативного управления того же Центра Дмитрий Докучаев. Им были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу США. Как полагает Фролов, в силу служебного положения кто-то из них мог теоретически иметь доступ к сверхсекретным директивам. То, что спецслужбы США впервые публично заявили о роли Путина в руководстве операции лишь в январе 2017 года, то есть после этих арестов в Москве, может косвенно говорить в пользу того, что источником ЦРУ был кто-то из этих двух арестованных. Но это, разумеется, лишь догадки.

Конгресс против Трампа

Сам президент Трамп пока никак не прокомментировал эти обвинения в адрес главы российского государства. Возможно, он с одной стороны все-таки не оставил желания как-то договориться по ряду принципиальных вопросов с Путиным. Как сообщила на днях британская газета Guardian, глава Белого дома дал поручение членам своей команды подготовить список «возможных уступок» России. С другой стороны если он признает, что лично Путин руководил операцией по кибервмешательству в выборы, то это как минимум сулит новые неприятности. И в первую очередь для Белого дома. Получится, что Трамп пришел к власти частично на волне секретной операции России - врага США. Ну а если будет доказано, что он противодействовал проведению расследованию, то это уже сильно запахнет импичментом.

У Трампа, как бы он не хотел улучшить отношения с Россией, сильно связаны руки. Сейчас судьба ужесточенных антироссийских санкций России оказалась в руках американского конгресса. До этого сенат уже единогласно проголосовал за новый пакет санкций и направил законопроект в палату представителей. Там сначала отправили пакет на доработку в верхнюю палату, но недавно вновь получили его с оговоренными поправками.

Как заявили лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл и лидер демократического меньшинства Чарльз Шумер они надеются, что палата представителей одобрит законопроект о введении санкций против России (в тексте говорится также и о санкциях против Ирана) еще до встречи Трампа и Путина в Гамбурге. «Очень важно, чтобы конгресс сказал президенту Путину четко, ясно и сплоченно: мы не потерпим вмешательства в наши выборы - источник и гордость нашей демократии», - заявил Шумер. И если этот пакет санкций будет принят еще до 7 июля, а такой сценарий представляется весьма реальным, то первая встреча двух лидеров будет обречена на неудачу. Хотя, как считают в Москве, в условиях нынешней конфронтации даже просто совместное заявление Путина и Трампа в Гамбурге будет считаться достижением.

В поисках «окна возможностей»

На саммит G20 приедут лидеры 18 из 20 стран. О невозможности участвовать в нем заявили лишь президент Бразилии Мишел Темер, над которым, как и над Трампом нависла угроза импичмента из-за обвинений в коррупции и препятствованию правосудию и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, который не сообщил о причине своего отказа приехать в Гамбург. Уже согласованы встречи Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Японии Синдзо Абе, завтрак с канцлером германии Ангелой Меркель и другими участниками форума. Нет до сих пор лишь информации о том, в каком формате состоится встреча с Трампом.

Как сообщается из Вашингтона, часть президентской команды убеждает Трампа в том, что, учитывая неблагоприятную конъюнктуру, тому вообще следует отказаться от полноформатного диалога с Путиным с участием членов делегаций. В Америке это называется «контактом на ногах» и тамошние лидеры умеют это делать. Скажем, во время группового общения между лидерами Трамп может отозвать Путина в сторонку и побеседовать с ним стоя, не садясь в кресла. Американская пресса говорит и о боязни тамошних спецслужб о том, что Путин, с его значительно большим опытом может «обаять» простачка в политике Трампа. Так, как это случилось в начале «нулевых» годов с Джорджем Бушем-младшим, который заглянул в глаза Путина и увидел там искренность и открытость.

Скорее всего Трамп все же предпочтет, чтобы не ставить Путина в неудобное положение и не закрывать заранее «окно возможностей», полномасштабный формат «в креслах». Но в том, что разговор состоится по душам есть все основания сомневаться. Разумеется, российский лидер не будет на нем ставить вопрос о санкциях конгресса. Но и в сфере компетенции Белого дома немало острых вопросов, которые вызывают нескрываемое раздражение Кремля. Один из них-судьба российской дипломатической недвижимости в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, а попросту о посольской и консульской дачах, которые были изъяты у России уходившем президентом Бараком Обамой. До сих пор российское руководство никак не ответило на изъятие дипломатических резиденций в декабре прошлого года, надеясь «разрулить» эту проблему с новым президентом США. Однако никаких сигналов от Трампа не последовало и, как заявил только что пресс-секретарь Путина Д. Песков, «терпение российской стороны на исходе».

Вопрос о посольских дачах

Если о достижении компромисса по возврату российской собственности не будет объявлено на встрече Путина и Трампа в Гамбурге, то Москва с высокой долей вероятности ответит симметричными зеркальными мерами. Например, у Соединенных Штатов могут быть отобраны дача американского посольства в Серебряном бору в Москве, здание склада на Дорожной улице и даже известная резиденция американского посла «Спасо-хаус». Впрочем, до сего времени сохраняется надежда, что возврат российской собственности в США может фигурировать в том самом «списке уступок» России, о котором сообщает британское издание.

Если вопрос с собственностью будет решен, это поможет сдвинуть с мертвой точки весь комплекс двусторонних отношений. И тогда уже может начаться предметный разговор и по Сирии, и по Украине, и по другим конфликтам в мире. В Москве понимают, что на большее, чем на решение этого вопроса вместе с принятием совместного заявления о том, что «надо двигаться дальше» замахиваться не стоит. Здесь, судя по заявлению Пескова о терпении, которое на исходе и по словам помощника президента Юрия Ушакова о том, что «еще надо попробовать вписать встречу» Путина с Трампом в график делают вид, что России такая встрече не так уж жизненно и важна, хотя, конечно желательна. А может, российский лидер намеренно минимизирует ставки, чтобы потом оправдать отсутствие каких бы то ни было договоренностей?

2900 просмотров


Старости
Литва вычеркнула Азербайджан из списка ключевых партнеров?
Литва вычеркнула Азербайджан из списка ключевых партнеров? эксклюзив
Наша погода
Сегодня 37° / 24°
5 Июл 35° / 24°
6 Июл 30° / 21°
7 Июл 27° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9356 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Поножовщина на свадьбе в Шеки фото; видео
В Лондоне эвакуировали терминал аэропорта
Россия поздравила США с Днем независимости
Акиф Човдаров призвал Бога haqqin.az из зала суда
Двух бизнесменов-азербайджанцев обвинили в рабовладельчестве
Россия продала танки Т-90С в Ирак и Вьетнам
Нападение стаи косаток на кита впервые сняли на видео Видео
Ереван заполонили змеи из-за незаконного строительства
Каталония может стать независимой за 48 часов
Вовсю строят мечеть вместо снесенной на «Советской» фото
ЦРУ выходит на следы Путина наша аналитика
Тяжелые бои у границ Таджикистана
Наводнения в Китае унесли жизни 56 человек
Юнкер назвал «смешным» пустой Европарламент
Очередной успех ADY Express
Путин и Трамп встретятся на этой неделе
Рамзан Кадыров наградил своего министра-азербайджанца
Турция разработает систему ПРО при помощи Франции и Италии
Россия в 23 раза увеличила инвестиции в Азербайджан
Канада выплатит $8 миллионов самому молодому заключенному Гуантанамо
Минздрав выявил фальшивые дипломы
Российский оппозиционер сбежал из страны
Немецкая контрразведка о возможном вмешательстве России в выборы в Германии
Министр обороны Турции о новых операциях в Сирии
Украина потеряла $50 миллиардов Из-за войны в Донбассе
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться