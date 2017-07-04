После долгого периода неопределенности в отношении того, состоится ли вообще первый контакт Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге, в Москве и Вашингтоне сообщили: два лидера встретятся.

Однако ни повестка переговоров, ни их формат до сих пор не определены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дает весьма уклончивые ответы. Советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер подчеркивает, что встреча его босса с Путиным будет одна из многих, которые проведет Трамп на форуме «двадцатки».

«Преодолеть ненормальность»

Отношения между Россией и Вашингтоном в последние недели оказались до такой степени напряженными и запутанными, что прогнозировать, чем закончится первая личная встреча Путина и Трампа, не решается никто. Влиятельные политики в обеих странах выражают лишь свои надежды на некое улучшение этих отношений. Бывший госсекретарь США и неутомимый, несмотря на почтенный возраст, переговорщик Генри Киссинджер, который побывал в Москве, напоминает, что «напряженности, которые периодически возникают между США и Россией, - не новое явление, они происходили и в прошлом, мы знали времена и похуже, но всегда могли преодолеть эти сложности».

Времена похуже, надо думать, были только однажды - в дни печально известного Карибского кризиса 1962 года, когда мир оказался на грани ядерной войны. Представляется, что даже в начальный период президентства Рональда Рейгана, когда США объявили о своей программе «звездных войн», что полностью уничтожило бы ядерный паритет между двумя странами, двусторонние отношения не опускались до такого низкого уровня. Россия названа в Америке не просто стратегическим соперником, а страной, которая совершила «враждебное нападение» на святая святых Америки - ее суверенитет, политическую систему и демократию.

Так в американском Конгрессе, который рассматривает пакет новых, значительно более жестких санкций в отношении России, оценивают вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года.

Длившиеся в течение нескольких месяцев разговоры о пресловутых российских хакерах, взламывавших базы Демократической партии США, прекратились. Теперь дискуссия переместилась в другую, значительно более опасную для России плоскость. В Вашингтоне теперь ищут эффективные пути наказания Москвы, и это не сулит ничего хорошего, прежде всего российскому руководству.

Как наказать Россию

23 июня газета The Washington Post опубликовала сенсационное расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы и возможного ответа США на эти действия. Собственно, сенсаций в этой статье было две.

Во-первых, столичное издание сообщило о секретном приказе Барака Обамы по разработке и внедрении в компьютерные сети России так называемых кибербомб, которые были бы подобны «спящим агентам». Они в течение какого-то время не проявляли бы себя, но могут быть активированы в «час икс» в случае открытого конфликта между двумя странами, например войны. Однако вряд ли эта новость могла удивить российское политическое руководство. Кремль уже давно дал поручение спецслужбам страны устранить уязвимости в программном обеспечении и компьютерном оборудовании, детали которого импортируются из-за рубежа. Как указывают российские эксперты, регулярно проводимые учения, в ходе которых отключаются российские сегменты интернета, говорят об обеспокоенности тем, что такая угроза существует. Впрочем, аналогичным образом себя ведут и США, которые недавно призвали военное ведомство, другие правительственные учреждения и разведслужбы отказаться от использования продуктов компьютерного обеспечения российской «Лаборатории Касперского».

Но главной неприятностью, содержавшейся в статье The Washington Post, было другое. Газета сообщает о том, что уже в начале августа 2016 года ЦРУ получило детальную информацию о том, что лично президент Путин санкционировал операцию кибервмешательства в президентские выборы США. Как известно, Путин неоднократно публично отвергал эти домыслы.

Что же конкретно «нарыли» американцы и почему все 17 разведслужб США единодушно заявляют о том, что у них есть неопровержимые доказательства участия Путина в подготовке этой спецоперации? Как пишет российский эксперт Владимир Фролов в интернет-издании Republic, в декабре 2016 года были арестованы заместитель главы Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и старший оперуполномоченный второго отдела оперативного управления того же Центра Дмитрий Докучаев. Им были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу США. Как полагает Фролов, в силу служебного положения кто-то из них мог теоретически иметь доступ к сверхсекретным директивам. То, что спецслужбы США впервые публично заявили о роли Путина в руководстве операции лишь в январе 2017 года, то есть после этих арестов в Москве, может косвенно говорить в пользу того, что источником ЦРУ был кто-то из этих двух арестованных. Но это, разумеется, лишь догадки.

Конгресс против Трампа

Сам президент Трамп пока никак не прокомментировал эти обвинения в адрес главы российского государства. Возможно, он с одной стороны все-таки не оставил желания как-то договориться по ряду принципиальных вопросов с Путиным. Как сообщила на днях британская газета Guardian, глава Белого дома дал поручение членам своей команды подготовить список «возможных уступок» России. С другой стороны если он признает, что лично Путин руководил операцией по кибервмешательству в выборы, то это как минимум сулит новые неприятности. И в первую очередь для Белого дома. Получится, что Трамп пришел к власти частично на волне секретной операции России - врага США. Ну а если будет доказано, что он противодействовал проведению расследованию, то это уже сильно запахнет импичментом.

У Трампа, как бы он не хотел улучшить отношения с Россией, сильно связаны руки. Сейчас судьба ужесточенных антироссийских санкций России оказалась в руках американского конгресса. До этого сенат уже единогласно проголосовал за новый пакет санкций и направил законопроект в палату представителей. Там сначала отправили пакет на доработку в верхнюю палату, но недавно вновь получили его с оговоренными поправками.

Как заявили лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл и лидер демократического меньшинства Чарльз Шумер они надеются, что палата представителей одобрит законопроект о введении санкций против России (в тексте говорится также и о санкциях против Ирана) еще до встречи Трампа и Путина в Гамбурге. «Очень важно, чтобы конгресс сказал президенту Путину четко, ясно и сплоченно: мы не потерпим вмешательства в наши выборы - источник и гордость нашей демократии», - заявил Шумер. И если этот пакет санкций будет принят еще до 7 июля, а такой сценарий представляется весьма реальным, то первая встреча двух лидеров будет обречена на неудачу. Хотя, как считают в Москве, в условиях нынешней конфронтации даже просто совместное заявление Путина и Трампа в Гамбурге будет считаться достижением.

В поисках «окна возможностей»

На саммит G20 приедут лидеры 18 из 20 стран. О невозможности участвовать в нем заявили лишь президент Бразилии Мишел Темер, над которым, как и над Трампом нависла угроза импичмента из-за обвинений в коррупции и препятствованию правосудию и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, который не сообщил о причине своего отказа приехать в Гамбург. Уже согласованы встречи Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Японии Синдзо Абе, завтрак с канцлером германии Ангелой Меркель и другими участниками форума. Нет до сих пор лишь информации о том, в каком формате состоится встреча с Трампом.

Как сообщается из Вашингтона, часть президентской команды убеждает Трампа в том, что, учитывая неблагоприятную конъюнктуру, тому вообще следует отказаться от полноформатного диалога с Путиным с участием членов делегаций. В Америке это называется «контактом на ногах» и тамошние лидеры умеют это делать. Скажем, во время группового общения между лидерами Трамп может отозвать Путина в сторонку и побеседовать с ним стоя, не садясь в кресла. Американская пресса говорит и о боязни тамошних спецслужб о том, что Путин, с его значительно большим опытом может «обаять» простачка в политике Трампа. Так, как это случилось в начале «нулевых» годов с Джорджем Бушем-младшим, который заглянул в глаза Путина и увидел там искренность и открытость.

Скорее всего Трамп все же предпочтет, чтобы не ставить Путина в неудобное положение и не закрывать заранее «окно возможностей», полномасштабный формат «в креслах». Но в том, что разговор состоится по душам есть все основания сомневаться. Разумеется, российский лидер не будет на нем ставить вопрос о санкциях конгресса. Но и в сфере компетенции Белого дома немало острых вопросов, которые вызывают нескрываемое раздражение Кремля. Один из них-судьба российской дипломатической недвижимости в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, а попросту о посольской и консульской дачах, которые были изъяты у России уходившем президентом Бараком Обамой. До сих пор российское руководство никак не ответило на изъятие дипломатических резиденций в декабре прошлого года, надеясь «разрулить» эту проблему с новым президентом США. Однако никаких сигналов от Трампа не последовало и, как заявил только что пресс-секретарь Путина Д. Песков, «терпение российской стороны на исходе».

Вопрос о посольских дачах

Если о достижении компромисса по возврату российской собственности не будет объявлено на встрече Путина и Трампа в Гамбурге, то Москва с высокой долей вероятности ответит симметричными зеркальными мерами. Например, у Соединенных Штатов могут быть отобраны дача американского посольства в Серебряном бору в Москве, здание склада на Дорожной улице и даже известная резиденция американского посла «Спасо-хаус». Впрочем, до сего времени сохраняется надежда, что возврат российской собственности в США может фигурировать в том самом «списке уступок» России, о котором сообщает британское издание.

Если вопрос с собственностью будет решен, это поможет сдвинуть с мертвой точки весь комплекс двусторонних отношений. И тогда уже может начаться предметный разговор и по Сирии, и по Украине, и по другим конфликтам в мире. В Москве понимают, что на большее, чем на решение этого вопроса вместе с принятием совместного заявления о том, что «надо двигаться дальше» замахиваться не стоит. Здесь, судя по заявлению Пескова о терпении, которое на исходе и по словам помощника президента Юрия Ушакова о том, что «еще надо попробовать вписать встречу» Путина с Трампом в график делают вид, что России такая встрече не так уж жизненно и важна, хотя, конечно желательна. А может, российский лидер намеренно минимизирует ставки, чтобы потом оправдать отсутствие каких бы то ни было договоренностей?