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Вовсю строят мечеть вместо снесенной на «Советской» фото

Автор: Ульвия Худиева; фото: Самира Гасанова 

По указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается строительство мечети Гаджи Джавад по новому адресу в Ясамальском районе Баку. Здание мечети будет построено на улице Шарифзаде. На строительстве более широкой, красивой и современной мечети ежедневно трудятся 30-40 рабочих, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Напомним, ранее за самовольный снос мечети Гаджи Джавад на «Советской» распоряжением президента Ильхама Алиева был уволен глава Исполнительной власти Ясамальского района Ибрагим Мехтиев.

Некоторые работы в мечети, где смогут молиться 700-800 верующих, уже закончены.

«Строительство административного здания завершено, на днях будет завершено строительство первого этажа мечети», - говорят строители.

По их словам, ход строительства мечети контролируют сотрудники Исполнительной власти Ясамальского района, которые ежедневно бывают на территории стройки.

Согласно проекту, на первом этаже мечети будут молиться мужчины, на втором – женщины. Высота мечети будет 29 метров. По бокам здания будут помещения для совершения омовения.

Глава религиозной общины мечети Гаджи Джавад Кенан Азизов говорит, что на территории мечети предусмотрено также строительство медресе и административных построек, в том числе комнаты отдыха и кухни для работников мечети.

Строители говорят, что работы будут завершены через 8-9 месяцев и мечеть будет готова к празднику Рамазан в следующем году.

 

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