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Каталония может стать независимой за 48 часов

 

Представители каталонских партий "Вместе за" и "Народное единство" во вторник представляют в местном парламенте законопроект о референдуме по вопросу о независимости Каталонии от Испании, сообщает интернет-портал испанской газеты "Паис".

В частности, законопроектом предусмотрено признание этого референдума более значимым, нежели любая другая законодательная норма, которая может ему противоречить. Кроме того, в случае победы на референдуме сторонников независимости об отделении от Испании может быть объявлено уже в последующие 48 часов.

Ранее глава исполнительной власти испанского автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемонт назначил референдум о независимости на 1 октября.

По его словам, решение о проведении референдума принято в одностороннем порядке после ряда неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Участники референдума должны будут ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"

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