Армянская общественность уже длительное время бьет тревогу в связи с незаконным строительством, которое осуществляют в Армении высокопоставленные чиновники. Это явление приобрело такие масштабы, что Ереван заполонили… змеи.

Как пишут армянские СМИ, из-за жадности власть имущих уже уничтожен весь «старый город» центра Еревана. Здание молодежного центра «Кукурузник», одного из символов города, просто сравняли с землей. Рядом начали возводить элитные особняки.

Точно так же сравняли с землей и здание старого цирка якобы для возведения нового, ультрасовременного. Ультрасовременный отель - небоскреб впритык к цирку появился буквально через месяцы, а цирк еще строят. Впрочем, еще неизвестно, что строят.

Как результат - нынешним летом в Армении наблюдается активность змей, которые выползают из своих убежищ. По словам Микаэла Габриеляна, главврача-токсиколога Минздрава РА, причиной изменения поведения змей стала отнюдь не жара.

«Не нужно забывать, что мы живем в таком регионе, где всегда водились и водятся змеи. И сейчас произошло не увеличение их числа. Просто их убежища разрушаются в результате строительства, и змеи начинают перемещаться или приспосабливаются к новой среде и чаще попадаются на глаза», - заявил Габриелян.