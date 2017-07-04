Двух бизнесменов-азербайджанцев обвинили в рабовладельчестве

Мариинский районный суд Кемеровской области рассмотрит уголовное дело в отношении двух частных предпринимателей из Азербайджана, обвиняемых в использовании рабского труда, сообщается на сайте СК по региону.

По версии следствия, обвиняемые оказывали услуги по проведению ремонтно-строительных работ. С осени 2014 года у них проживали двое работников. Весной 2015 года они сообщили работодателю, что переезжают в город Мариинск и прекращают работу на них.

«Работодатели агрессивно отреагировали на эту информацию. Обвиняемый избил женщину руками, а затем лопатой. Запугав работников, они забрали у них документы, а затем заставляли их работать бесплатно», — сообщили в ведомстве.

По данным следователей, потерпевшим на день выдавалась булка хлеба и один раз в неделю пачка макарон, их не обеспечивали одеждой по сезону.

Рабочие пытались сбежать из плена несколько раз. После одной из таких попыток предприниматели вывезли рабочих — мужчину и женщину — в лес, где «заставили копать ямы — могилы».

В июне 2016 года потерпевшая сбежала и обратилась в правоохранительные органы. Предприниматели были задержаны. Со следствием они не сотрудничали, вину не признали.

Обвинения предъявлены 37-летнему уроженцу Азербайджана и его 33-летней сожительнице. Следствием собрана достаточная доказательная база, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.