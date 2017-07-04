В здании Сабунчинского районного суда продолжается процесс по делу генерала расформированного МНБ Акифа Човдарова и трех его бывших подчиненных.

Очередное заседание началось с рассмотрения эпизода уголовного дела, связанного с антикварным магазином «Мода».

Напомним, потерпевшим по этому эпизоду является главный менеджер магазина Абиль Везиров. Согласно обвинению, в рассматриваемый период его задержали сотрудники МНБ, а генерал Акиф Човдаров требовал у него за освобождение крупную сумму. Через некоторое время после начала следствия Абиль Везиров скончался, и теперь в качестве законного наследника в суде участвует его вдова Шараф Везирова.

Потерпевшей по эпизоду является и бывший продавец магазина «Мода» Наиля Велибекова. В своих показаниях на заседании она рассказала, что как-то осенью 2009 года в магазин зашел их постоянный клиент Михаил Хайт. В тот раз он приобрел небольшой сувенир.

Спустя полчаса после ухода Хайта в магазин ворвались сотрудники МНБ и задержали Велибекову и еще одну сотрудницу магазина. Сначала их повезли в международный аэропорт, а потом доставили в МНБ.

Н.Велибекова утверждала, что в МНБ ее допросили, угрозами пытаясь выманить какие-то сведения. Вскоре, тем не менее, ее отпустили, однако когда Велибекова пришла в магазин, главный менеджер Абиль Везиров потребовал, чтобы она выдала ему из кассы 100 тысяч манатов. Сумма для бюджета магазина была столь велика, что на этом он прекратил свое существование.

Адвокат Човдарова Кямандар Насибов поинтересовался у Велибековой, знала ли она, что Михаил Хайт - гражданин России, который вывозит из Азербайджана ценный антиквариат, при этом многие имеющие историческую ценность экземпляры он приобретал именно в магазине «Мода». Девушка ответила на этот вопрос отрицательно. Тогда адвокат отметил, что настоящим владельцем магазина «Мода» был Гюльмамед Султанов, однако в суд его почему-то не вызвали.

В своих показаниях Велибекова сочла нужным заметить, что незадолго до описываемых событий по вине сына Абиля Везирова произошло ДТП и он взял в банке кредит для урегулирования ситуации. По показаниям же самого А.Везирова, кредит его вынудили взять сотрудники МНБ.

По данному эпизоду пожелал высказаться и главный обвиняемый Акиф Човдаров.

«То, о чем здесь сейчас говорится, произошло 15 октября 2009 года. Уже на следующий день все материалы этого дела были из МНБ направлены в прокуратуру. Дело в том, что операции по антиквариату проводились по поручению прокуратуры и на то была санкция суда.

Михаила Хайта задержали в аэропорту, буквально у трапа самолета. Он уже прошел все таможенные коридоры. Насколько мне известно, рассматриваемый сегодня эпизод был добавлен к уголовному делу по настоянию прокурора Пираллахинского района Ибрагима Лемберанского. Дело в том, что наследница потерпевшего - Шараф Везирова приходится ему двоюродной сестрой. Вот они и решили воспользоваться неразберихой и сорвать деньги. Как мы могли произвести незаконное задержание, если операция проводилась по поручению прокуратуры?

Сами подумайте, если бы мы взяли у Везирова деньги, то чего ради тогда отправили материалы, связанные с его магазином, в прокуратуру? Между прочим, речь шла о небольшой чаше, которую мы могли бы, взяв деньги, вернуть ему и отпустить на все четыре стороны. Зачем нужно было посылать дело в прокуратуру, ведь там же начнут расследование?

В рамках этой операции, кроме Михаила Хайта, мы задержали и сотрудника таможни. Как можно было получить деньги на таком деле? Сколько можно всем этим потерпевшим и свидетелям извращать факты? И за всем этим стоит Ибрагим Лемберанский. Достаточно отметить, что позже уголовное дело в прокуратуре было прекращено якобы за недоказанностью совершенного преступления.

Получается, что людей допрашивают в прокуратуре, возбуждают уголовное дело, дают показания, а деньги берет МНБ? Побойтесь Бога», - возмущался бывший генерал.

После речи главного обвиняемого выступил еще один его защитник - Садиг Расулов. Адвокат заявил, что, согласно данным из СГБ, в октябре 2009 года человек по имени Абиль Везиров не входил в здание МНБ.

Далее рассматривался эпизод, связанный с делом потерпевшего Ильгара Ашурбекова. В качестве свидетеля выступил зять Акифа Човдарова Рашад Амирджанов.

Отметим, что Ильгар Ашурбеков работал в МНБ, и, по его утверждению, уже после того как он оставил службу в органах госбезопасности, Акиф Човдаров с угрозами требовал от него 300 тысяч манатов.

Зять Човдарова отметил, что в 2007 году получил назначение в отделение МНБ, расположенное в аэропорту. Какой-либо конфликт с Ильгаром Ашурбековым, который тогда работал там же, он полностью исключал.

По данному эпизоду в качестве свидетеля также выступил Ровшан Адилов, в свое время исполнявший обязанности помощника Акифа Човдарова. Адилов отвергал заявление Ильгара Ашурбекова о том, что именно он брал у него деньги для передачи Човдарову.

Абилов также добавил, что следователи в прокуратуре оказывали на него давление, чтобы получить нужные показания.

Выступая по данному эпизоду, сам Акиф Човдаров подтвердил, что отделение МНБ в аэропорту было передано в подчинение его управлению в 2009 году. Сразу после этого он обратился к руководству с заявлением, что не желает работать с Ильгаром Ашурбековым. В результате Ашурбекова отправили в запас.

«Я слышал, что при приеме на работу просили деньги, но чтобы требовать деньги за увольнение…», - усмехался Човдаров.

На этом заседание было объявлено завершенным. Следующие судебные слушания состоятся 5 июля.