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Россия поздравила США с Днем независимости

 

Россия поздравила США с отмечаемым во вторник Днем независимости, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

"Поздравили, поздравили", - сказал он.

Лавров утвердительно ответил на вопрос, была ли послана в Вашингтон поздравительная телеграмма.

"Мы соблюдаем все дипломатические формальности", - в свою очередь заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Поздравление с национальным праздником - часть дипломатической традиции. В том числе российский лидер ежегодно 4 июля направляет своему американскому коллеге поздравление с Днем независимости США.

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