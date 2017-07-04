Россия поздравила США с Днем независимости

Россия поздравила США с отмечаемым во вторник Днем независимости, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.
"Поздравили, поздравили", - сказал он.
Лавров утвердительно ответил на вопрос, была ли послана в Вашингтон поздравительная телеграмма.
"Мы соблюдаем все дипломатические формальности", - в свою очередь заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Поздравление с национальным праздником - часть дипломатической традиции. В том числе российский лидер ежегодно 4 июля направляет своему американскому коллеге поздравление с Днем независимости США.