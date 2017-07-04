В Шеки в селе Чайгарагоюнлу произошла поножовщина, сообщает телеканал ARB Şəki.
Согласно информации, между жителями села Мусалимом Мамедовым и Тарланом Эюбовым произошел конфликт, в ходе которого Т.Эюбов нанес многочисленные ножевые ранения односельчанину.
М.Мамедов был доставлен в Центральную больницу района, а преступник скрылся с места происшествия. Сотрудники Управления полиции района в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали Т.Эюбова.
Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.