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Поножовщина на свадьбе в Шеки фото; видео

 

В Шеки в селе Чайгарагоюнлу произошла поножовщина, сообщает телеканал ARB Şəki.

Согласно информации, между жителями села Мусалимом Мамедовым и Тарланом Эюбовым произошел конфликт, в ходе которого Т.Эюбов нанес многочисленные ножевые ранения односельчанину.

М.Мамедов был доставлен в Центральную больницу района, а преступник скрылся с места происшествия. Сотрудники Управления полиции района в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали Т.Эюбова.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

 

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Поножовщина на свадьбе в Шеки фото; видео
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