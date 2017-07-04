Несколько дней назад постоянный автор haqqin.az Дмитрий Докучаев выступил с интересной статьей о валюте завтрашнего дня – криптовалютах. О том, как биткоин каждый день завоевывает новое место под солнцем, его успехах и почти мировом признании haqqin.az писал неоднократно. В частности, на нашем сайте были любопытные экспертные выкладки известного банковского эксперта Акрама Гасанова.

Но, как оказалось, одному юноше родом из России – Виталику Бутерину удалось почти перевернуть представления о структуре мировой экономики и современных платежных системах. Сегодня 23-летний гений оказался в центре внимания мировых корпораций.

Итак, актуальную тему, занявшую приоритетное место в мировой повестке дня, продолжает другой постоянный автор haqqin.az Мурад Самедов.

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История человечества знает тысячи неофициальных валют, эмитентами которых в разное время выступали частные лица, компании и даже региональные власти. Несмотря на различия, эти деньги объединяет одно – все они появились в период экономических кризисов.

31 октября 2008 года человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Никамото разработал алгоритм криптовалюты - биткоин.

Данный протокол был опубликован в виде статьи и сразу же завоевал последователей. Система на основе блокчейна оказалась настолько проста и в то же время гениальна, что успела за короткий промежуток времени завоевать десятки миллионов поклонников по всему миру. Личность Сатоши Никамото до сих пор неизвестна, и многие люди считают, что за этим псевдонимом может стоять пресловутое мировое правительство, таинственный орден и даже инопланетяне, подарившие человечеству такую передовую технологию.

Биткоин появился в самый подходящий для этого момент. В мире бушевал экономический кризис, крупнейшие корпорации разорялись буквально каждый день, а доверие к финансовым институтам было настолько подорвано, что идея децентрализованной валюты, за которой никто не стоит, просто захватила массы. Биткоин сегодня у всех на устах, о нем снимают документальные фильмы и рассуждают политики. Но что же из себя представляет эта загадочная валюта? И сможет ли она в будущем заменить традиционные деньги?

Когда математика приносит деньги

Представьте, что существует монетка, которая стоит тысячи долларов, но она не сделана из золота, платины или другого драгоценного металла. Вы даже не можете взять ее в руку или положить в копилку. Эта цифровая валюта и есть биткоин.

Биткоины не работают как обычные деньги, ими не заведует государство или правительство, из-за чего у них нет центрального банка или другой регулирующей организации. Фактически никакая организация не решает, когда создать больше биткоинов и сколько, не следит за их местонахождением и не расследует случаи мошенничества.

В описаниях специализированных сайтов говорится, что биткоины - это полностью цифровая валюта, и вы можете выполнять обмен ими между компьютерами по всемирной пиринговой сети. Так что, когда вы посылаете кому-то биткоины, вы как будто записываете свои действия в этой огромной записной книжке.

Здесь все децентрализованно. Каждый может обновлять информацию в цепочке блоков транзакций и очень много людей занимаются этим. Все работает потому, что много людей следят за тем, чтобы все переводы были точными.

Просто представьте, что вы играете в покер. Ни у кого из вас нет фишек и вы оставили все деньги дома. На столе нет денег, так что некоторые из вас достают записные книжки и начинают записывать, кто сколько поставил. Кто выиграл и кто проиграл.

Вы не доверяете никому из них. Так что каждый самостоятельно ведет свои записи. В конце каждой раздачи вы сравниваете записи. Так, если кто-то ошибся, попробует смухлевать или добавить себе денег, это несоответствие сразу обнаружат.

А теперь представьте весь интернет как огромный стол для покера с миллионами людей. Некоторые просто обмениваются деньгами, но многие волонтеры просто ведут записи. Поэтому, когда вы хотите обменяться деньгами, вам необходимо объявить об этом всем за столом, чтобы люди, ведущие записи, могли их обновить.

Так что при каждой транзакции вы объявляете несколько вещей всей сети биткоинов: номер вашего счета, номер счета человека, которому вы посылаете биткоины и сколько посылаете. После этого все пользователи, занимающиеся записями, добавляют ваши действия в журнал.

Но есть еще одна проблема с синхронностью, которая может произойти. Так как множество людей по всему миру сохраняют копии блоков транзакций, сетевая задержка может нарушить порядок получения запросов на транзакции. И вот у вас есть группа людей каждый с немного разными блоками, из которых нужно выбрать, и не факт, что какой-то из них обязательно ошибочный. Как биткоин справится с этой задачей?

Как оказывается, с ней справляются, буквально решая задачи. Математические задачи. Чтобы добавить блок транзакций в цепь, каждый человек, занимающийся записями, должен решить специальную математическую задачу, созданную особой криптографической хэш-функцией.

Людей - миллиарды, а денег лишь миллионы

У компьютеров, специально разработанных для решения этих задач, уходит на это около 10 минут. Это значит, что им приходится перебирать миллиарды и миллиарды решений, пока они не найдут правильное. И первый, кто решает хэш-функцию, получает право добавить блок транзакций в сеть, которая затем создает новую задачу для решения.

У биткоинов есть встроенная система вознаграждений. Каждый раз, когда вы побеждаете в соревновании по добавлению нового блока, – создаются 12.5 новых биткоинов и переводятся на ваш аккаунт. Всего система создаст около 21 миллиона биткоина. Именно ограниченность биткоина и огромный спрос на него послужили причиной взлета его курса с нескольких центов до 2700 долларов. И курс, по мнению многих экспертов, будет расти только по той причине, что людей на планете миллиарды, а биткоинов будет всего 21 миллион.

Люди, которые отдают мощности своих компьютеров под решение этих задач, называются майнерами. И если раньше майнингом, или, проще говоря, добычей биткоина мог заняться любой желающий на своем домашнем компьютере, то сегодня картина обстоит несколько иначе. В Китае, США и странах Европы создаются гигантские заводы, которые занимаются добычей биткоина в промышленных масштабах. Миллионы их компьютеров, потребляя мегаватты электроэнергии, каждый день заняты лишь одним – решением криптографических задач.

Новый гений

И вот нашелся человек, который был настолько влюблен в новую криптовалюту, что нашел в ней и существенные изъяны. Им оказался 23-летний программист русского происхождения из Канады Виталик Бутерин. Молодому гению родом из Коломны уже удалось обойти Марка Цукерберга и серьезно напугать руководителей технических и IT-подразделений крупных банков по всему миру.

О биткоинах - революционном виде денег и принципиально новой платежной системе - Виталик, по информации ряда СМИ, впервые услышал от своего отца. Вдохновленный идеями абсолютной свободы, юный вундеркинд погрузился в теоретическое познание технологии, совсем скоро начав на ней зарабатывать. Ведь, как и любого другого подростка, Виталика волновал вопрос карманных денег, которых вечно не хватало.

Виталик в свои 15 лет читал серьезную литературу авторов радикальных рыночно-либеральных взглядов. Особое впечатление на него оказал спор влиятельного теоретика анархизма Пьера-Жозефа Прудона и экономиста Фредерика Бастиа, главным тезисом которого послужило высказывание о том, что деньги — это власть, а политика занимается организацией власти: выходит, правит тот, кто управляет денежными потоками. С этой мыслью Виталик погрузился в изучение платежных систем в интернете.

Виталик понял, что мир платежей может быть устроен иначе. Биткоин послужил главным аргументом в пользу смелой идеи отказаться от индустрии, которая зарабатывает деньги на недостатке доверия между людьми, ведь комиссии за биткоин-платежи минимальны и не зависят от суммы и получателя.

В 18 лет Виталик уже торговал на биржах и обладал авторитетом в глазах пользователей биткоина. Недолго думая, вместе с друзьями он основал свой собственный журнал о мире криптовалют Bitcoin Magazine и, еще глубже изучив технологию биткоина, осознал, что на базе блокчейн можно построить не только денежную систему.

Юный гений осознал, что технология создателя биткоина Сатоши Накамото была несовершенна, у талантливейших программистов уходила масса времени на написание простейших контрактов, и Виталик решил в корне изменить ситуацию.

Так начал рождаться Ethereum – более производительный, простой и универсальный реестр для обмена всем, что может иметь ценность: деньгами, голосами избирателей, книгами, частной собственностью без участия лица или органа, контролирующего процесс. Примечательно, что Виталик назвал свой проект Ethereum - в честь аристотелевой идеи эфира, всеобъемлющего пятого элемента.

Поделившись своей инновационной идеей с несколькими знакомыми, Виталик собрал команду из высококлассных специалистов, способных справиться с любой задачей. Выступив с презентацией своего многообещающего стартапа, Виталий получил грант от Фонда Питера Тилля на сумму в 100 000 долларов, обойдя в борьбе за инвестиции создателя Facebook Марка Цукерберга.

Банки уходят в историю

У 23-летнего гения уже есть влиятельные поклонники, одним из которых является глава Сбербанка России Герман Греф. Главный банкир России то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что Бутерин через 2-3 года оставит его без работы. Да и не только его, но и всех банкиров планеты.

«Когда Виталик рассказывает о блокчейне, профессора Стэнфорда достают блокноты и начинают записывать». Именно так презентовал Бутерина Герман Греф на форуме в Давосе. После любых публичных выступлений этого стеснительного долговязого парня вокруг него толпятся руководители банков и корпораций.

В прошлом году он впервые после отъезда в Канаду приехал в Россию, где его принимали министры и представители Центробанка. В ходе следующего своего визита в Россию в 2017 году Виталика Бутерина уже принимал лично президент Владимир Путин.

После этой встречи в ходе Петербургского экономического форума первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов заявил, что Путин «полностью заболел» идеей создания цифровой экономики и что в России в настоящее время работают над тремя направлениями развития технологии блокчейн.

Кстати, в ходе того же форума во время обсуждения системы блокчейн, эксперты пришли к выводу, что самой передовой страной в мире по внедрению этой системы, как ни странно, оказалась Грузия. Соседняя страна по этому показателю опередила Японию, США и все страны Европы. Оказывается, система выдачи паспортов и реестры частной собственности построены на системе блокчейн.

Что касается юного гения Виталика Бутерина и его криптовалюты «эфира», то ее капитализация уже достигает 30 миллиардов долларов. Эфир на сегодня вторая по популярности после биткоина криптовалюта в мире. Его проще добывать и для этого можно использовать свой обычный домашний компьютер. Курс эфира всего за один год подскочил с 12 до 400 долларов и продолжает неуклонно расти.

Однако, Forbes пока еще не учитывает криптовалюты при подсчете суммарного состояния богатейших людей. Вероятнее всего именно поэтому, 23-летний Бутерин все еще не стоит в одном ряду с богатейшими людьми планеты.