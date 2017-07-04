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Малоимущих индийцев обвинили в скармливании родственников тиграм

 

Власти Индии подозревают семьи, живущие рядом с одним из тигровых заповедников страны, в том, что они специально отправляют туда своих пожилых родственников, а после их гибели в результате нападения хищников требуют компенсации, сообщает Daily Mail.

Выяснилось, что начиная с февраля 2017 года уже семь человек пожилого возраста погибли в результате нападения тигров рядом с заповедником "Пилибхит" в штате Уттар-Прадеш.

В последнем из таких случаев 55-летняя женщина была убита тигром 1 июля. Ее растерзанные останки нашли в поле за пределами заповедника, при этом одежда жертвы была обнаружена в полутора километрах от тела, а рядом остались следы колес трактора.

По мнению властей, тело женщины, убитой внутри заповедника, вынесли из него преднамеренно. По индийским законам, компенсация родственникам положена только в случае, если нападение дикого животного произошло вне границ природных заповедников.

По словам местных жителей, такие схемы практикуют самые бедные семьи, не имеющие возможности заработать иными способами. Представители Бюро по контролю за преступлениями в среде дикой природы и Управления по охране тигров прорабатывают меры по предотвращению подобных случаев.

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