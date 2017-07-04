«Я поддерживаю религию, но не религиозный экстремизм, не политический ислам. Религия не должна вмешиваться в политику. Она ответственна за нравственность, мораль. Указывает на то, как правильно вести семейную жизнь, продолжать род людской. Любая религия – это образ жизни, что связано с верой. Вера нужна для души, укрепления семьи. Например, в Европе в целом и в Германии, в частности, нет рождаемости. Я сейчас не говорю даже про однополые браки».

Об этом в беседе с haqqın.az рассказал историк, профессор, доктор философии, действительный член Научного форума по международной безопасности при Академии штабных офицеров Бундесвера (Гамбург) и Академии защиты Отечества (Вена) Иоганн Рау.

Отметим, что на конец 2016 года население Германии составляло 81 млн 299 тысяч 878 человек. За год население страны увеличилось приблизительно на 51 187 человек. Вот основные демографические показатели Германии за прошлый год: родившиеся - 677 614 человек; умершие - 878 298 человек; естественная убыль населения - 200 684 человека; миграционный прирост населения - 251 871 человек. То есть, если бы не приток мигрантов, убыль населения за 2016 год составила бы 200 000 человек.

По мнению немецкого ученого, Европа деградирует, и Азербайджану не стоит ей подражать. «Вы должны брать от Европы только то, что вам полезно. Вы сами по себе являетесь культурой, имеете свои традиции, свой образ жизни», - заявил немецкий ученый.