В Подмосковье мужчину сожгли на мангале

Сотрудники подмосковной полиции задержали жительницу Зеленограда и ее сожителя. Их подозревают в убийстве мужчины, чьи обугленные останки нашли в мангале, передает Life.
На территории базы отдыха "Солнышко" в деревне Лопытово в Солнечногорском районе сторож обнаружил обугленное тело в мангале, некоторые части тела лежали в кустах неподалеку от места происшествия. В итоге подозреваемыми оказались ранее судимая А.Макарова и ее возлюбленный.
Личность погибшего пока не установлена. Следователи возбудили уголовное дело.