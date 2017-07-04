«Трудно сказать, какую содержательную нагрузку несет в себе новое соглашение о партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом, которое готовится в настоящее время. Но в целом мир развивается по пути интеграции и взаимодействия. Однако политические границы – это одно, а технологическое развитие – совсем другое».

Об этом в беседе с haqqin.az заявил Алексей Фирсов, политолог, основатель Центра социального проектирования «Платформа», участвовавший в Международном южнокавказском медиафоруме (организаторы с российской стороны - политологический центр «Север-Юг», пресс-клуб «Содружество» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС), а с грузинской - газета «Грузия и мир»).

Что касается соглашения об ассоциации с ЕС, от которого отказался официальный Баку, то, по словам эксперта, ассоциация с Евросоюзом означала бы переход на евростандарты.

«Это колоссальные затраты на изменение всех технологических цепочек у себя в стране. Как раз с такой проблемой, кстати говоря, столкнулась Украина. Конечно, отсутствие виз – это хорошо, и даже прекрасно. Но стоит ли это того, чтобы переводить экономику на совершенно другие стандарты?» - задается вопросом политолог.

Как считает Фирсов, XXI век – это век войн стандартов: «Те блоки, что навязывают свои стандарты, в итоге и контролируют экономические и технологические процессы».

Возвращаясь к соглашению о партнерстве между Азербайджаном и ЕС, собеседник отметил, что этот документ особо ни к чему не обязывает. «Он декларативный, просто подчеркивает какой-то тренд на сближение, взаимодействие. Так что ничего плохого и опасного здесь нет».

При этом эксперт отметил, что многие страны, находящиеся вне каких-то блоков в современном мире, сталкиваются с определенными сложностями. По словам Фирсова, выбор какого-либо объединения – это ценностный выбор, ориентация на политические и культурные приоритеты. Это набор тех моментов, которые и образуют общее пространство.

«В России еще в 2012 году было модно говорить о том, что «да, мы, конечно, часть Европы, пусть и со своей спецификой, и мы идем на интеграцию». Но теперь так никто не говорит. Сейчас скорее подчеркивается полюсное противостояние. Азербайджан в настоящее время находится на определенной развилке. Какой полюс он выберет… Глядя на опыт других стран постсоветского пространства, хотелось бы, чтобы Баку апеллировал прагматическими вещами, а не идеологическими», - отмечает Фирсов.

По его словам, идеология очень легко ловит на какие-то «крючки», обладающие хорошим эмоциональным звучанием, но не несущие за собой реальных выгод: «Возьмем ту же Украину с безвизовым режимом в Европу. Там очень много идеологических моментов, связанных с евроинтеграцией, было построено именно на безвизовом режиме, как будто это манна небесная. Много ли денег у украинцев, чтобы ездить в Европу и без виз там жить?»

А ведь есть реальные требования к экономике, перестройке всех потоков, включая энергетические и технологические. И это гораздо более сложная вещь, отмечает собеседник. «Так что повторю: хотелось бы, чтобы Азербайджан сделал свой выбор, максимально просчитав все последствия для экономики. Россия с Азербайджаном в одном пространстве, мы связаны экономически. Это та среда, в которой люди свободно могут выстраивать общий бизнес. Европа – это все равно другая территория. Сложно себе представить, чтобы азербайджанский бизнес пришел в Европу и начал там создавать серьезные центры делового влияния - помешают местные элиты. К тому же там свои правила игры».

А вот на постсоветском пространстве это возможно, указывает эксперт. «И это я еще не говорю о колоссальной азербайджанской диаспоре в России. Так что более логичный путь для Азербайджана виден. К тому же мы видим, что страны, которые пошли на пути активной евроинтеграции (Прибалтика, например), столкнулись с проблемами. Например, с вымиранием населения, падением рождаемости.

Обращает на себя внимание и такой факт, что в документах о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном нет упоминания территориальной целостности нашей страны. А вот в случаях с Молдовой, Украиной и Грузией такой пункт есть.

Почему Брюссель проявляет такую избирательность? По словам Фирсова, возможно, сыграли свою роль два фактора. Первый - армянское лобби. А второй - Европа считает Россию определенным агрессором в конфликтах в Молдове, Украине и Грузии. Так что как версия – это еще и элемент давления на Россию.