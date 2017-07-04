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Турецкие учителя обжалуют исключение из школьной программы теории Дарвина

 

Профсоюз работников образования Турции намерен обжаловать в суде исключение из школьной программы теории эволюции Чарльза Дарвина, заявил РИА Новости во вторник глава профсоюза Мехмет Балык.

Ранее Министерство образования Турции обнародовало проект национальной учебной программы, в которой отсутствует изучение теории эволюции, что вызвало дискуссию в стране. Как заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, теория эволюции Дарвина устарела, поэтому ее изучение в школах не является обязательным.

"В нововведениях для турецкой школы предусматривается не только исключение теории эволюции Дарвина, но и уменьшение числа уроков биологии в неделю с трех до двух. За счет этого на уроки религии вместо одного часа будут отводиться два. Уменьшение числа уроков, рассказывающих о развитии мира, человека, отмену изучения теории эволюции мы рассматриваем как неправильный и вредный шаг. Мы обжалуем эти решения в суде", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в век развития технологий нельзя обойтись без изучения естественных наук.

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