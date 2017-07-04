Отвечая на вопросы haqqin.az, Захар Виноградов, руководитель специальных проектов международного информационного агентства «Россия сегодня», обозреватель РИА Новости, координатор Клуба главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии, Лиги экспертов постсоветского пространства, на прошедшем Международном южнокавказском медиафоруме (организаторы с российской стороны — политологический центр «Север-Юг», пресс-клуб «Содружество» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ (МФГС), с грузинской — газета «Грузия и мир»), отметил, что имидж лидеров государств — это комплексное и сложное понятие.

«Прежде всего он формируется благодаря взглядам, действиям и заявлениям каждого конкретного лидера», — отметил Виноградов.

Эксперт с сожалением сообщил, что до сих пор ни разу не был в Азербайджане, хотя интерес к нашей стране у него есть.

«Думаю, в настоящее время Азербайджан — это очень сильное государство, развивающееся большими темпами. Экономика страны находится на подъеме. Азербайджан — это одно из немногих мест стабильности. И в этом заслуга лидера страны», — подчеркнул собеседник.