Немецкая полиция приобрела "панамское досье"

Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) приобрело так называемое "панамское досье", сообщил во вторник таблоид Bild со ссылкой на свой источник в ведомстве, передает РИА Новости.

BKA ведет в Германии расследование на основании публикаций "панамского досье". Bild сообщает, что, если в ходе следствия возникнут основания для возбуждения уголовных дел, этим займется генеральная прокуратура во Франкфурте.

Других подробностей пока не приводится.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля 2016 года опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.