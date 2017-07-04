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Россия и Китай выступили против американских ракет в Южной Корее

 

Москва и Пекин считают, что размещение систем ПРО THAAD на территории Южной Кореи противоречит идее денуклеаризации полуострова и при этом наносит серьезный ущерб интересам стратегической безопасности в регионе, передает «Вести 24».

Такие выводы содержатся в совместном заявлении МИД России и Китая. Стороны призвали Сеул и Вашингтон отменить процесс размещения соответствующих элементов систем ПРО.

Стоит отметить, что недавно избранный президент Южной Кореи не раз выражал сомнения по поводу целесообразности размещения систем THAAD. «Я буду вести переговоры с США и Китаем со всей откровенностью, чтобы решить этот вопрос с системами ПРО. Если будет необходимо — я отправлюсь напрямую в Вашингтон», — заявлял сразу после избрания Мун Чжэ Ин.

Примечательно, что после выражения такой позиции главой Южной Кореи попытки Вашингтона заставить Сеул заплатить миллиард долларов за системы ПРО сошли на нет.

Впрочем, ответственность за обеспечение безопасности на Корейском полуострове лежит также и на КНДР. Россия и Китай выразили обеспокоенность заявлением о запуске Пхеньяном 4 июля баллистической ракеты.

«Считаем такое заявление неприемлемым, идущим вразрез с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН. Стороны настойчиво призывают КНДР неукоснительно соблюдать положения упомянутых резолюций», — содержится призыв в тексте документа.

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