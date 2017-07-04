В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по делу водителя Намика Гусейнова, виновного в гибели шести студентов в ДТП на трассе Сумгаит – Баку, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Председательствует на процессе судья Новруз Керимов.

Напомним, что 9 марта этого года около 08:00 на территории Абшеронского района микроавтобус марки Ford, за рулем которого находился житель Сумгаита Намик Гусейнов, врезался в борт стоявшего на проезжей части грузового автомобиля «ЗИЛ», водителем которого являлся также житель Сумгаита Эльвин Шамистанлы.

В результате аварии погибли шесть пассажиров микроавтобуса, в различной степени тяжести пострадали еще 18 человек.

По аварии в следственном отделе дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления МВД было возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Азербайджана и проведено расследование инцидента. Материалы следствия переданы в суд.

На очередном заседании суда показания дали пострадавшие в аварии студенты и отец погибшего Ибрагима Гулиева - Вугар Гулиев.

Потерявший сына В.Гулиев считает, что в смерти молодых людей виноват только водитель Намик Гусейнов.

«Если мне останется жить всего один день, я все равно уничтожу тебя. Я жил в нужде, но смог вырастить и дать образование своему сыну, а ты убил его. Мать Ибрагима после его смерти слегла и до сих пор не встает», - сказал на суде, обращаясь к обвиняемому, В.Гулиев.

Пострадавший в ДТП студент Амани Аббас утверждал, что он часто ездил в университет в Баку на машине этого водителя.

«И всегда нас, пассажиров, набиралось в микроавтобус до 20-25 человек. Авария произошла, когда водитель нашего автобуса совершал обгон. Наша машина ехала на большой скорости, потому-то водитель и потерял управление. Что произошло после столкновения, сказать не могу, потому что получил тогда тяжелую травму головы», - рассказал студент.

Отвечая на вопросы родителей погибших студентов, А.Аббас повторил, что Намик Гусейнов практически постоянно превышал скорость. По словам парня, пассажиры не раз делали водителю замечания и требовали снизить скорость. А.Аббас попросил суд наказать водителя в рамках закона, отметив при этом, что лично у него нет претензий к обвиняемому.

Затем показания дала студентка Айтен Джафарова, также сообщившая, что именно этот водитель микроавтобуса набирал пассажиров сверх всякой меры и что многим приходилось добираться на учебу стоя.

Потерпевший студент Эмин Хамидов сразу заявил, что у него есть претензии к обвиняемому.

«Этот водитель на требование снизить скорость заявлял, что надо ехать быстрее, чтобы не попасть в смену одного очень уж придирчивого сотрудника дорожной полиции. Намик Гусейнов также говорил нам, что он платит по 200 манатов в месяц за то, чтобы гаишники сквозь пальцы смотрели на то, что у него в машине пассажиров намного больше нормы. В день аварии в машине было 28 пассажиров», - уверял потерпевший.

После того как Намику Гусейнову дали слово, он признался, что действительно вместо штрафов ежемесячно платил Департаменту транспорта 200 манатов.

Затем он почему-то отказался от услуг своего адвоката, который, по его словам, спит на процессе.

«Адвокат не хочет встречаться со мной. Я виноват и буду за это наказан, но ведь он должен меня защищать, а он этого не делает, да и не хочет делать. Я отказываюсь от него», - заявил обвиняемый.

Адвокат Ширин Атаев, в свою очередь, не стал отрицать, что действительно не хочет защищать Намика Гусейнова. Однако судья не принял его отставку.

Очередное заседание суда пройдет 6 июля.