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Катар назвал выдвинутый ультиматум невыполнимым

 

Катар по-прежнему считает, что требования арабских стран нереалистичны и не могут быть выполнены, заявил во вторник глава катарского МИД Мухаммад бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Любые требования должны быть реалистичными и выполнимыми, однако представленные требования не могут быть выполнены. Речь там идет не о терроризме, а об отмене свободы СМИ, нарушении суверенитета и вмешательстве во внутренние дела", — сказал катарский министр на совместной пресс-конференции в Дохе с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

В то же время он отметил, что Катар занимал и будет занимать конструктивную и зрелую позицию в этом кризисе. "Катар будет действовать ответственно, в отличие от тех, кто враждебно настроен по отношению к нашей стране", — сказал министр.

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