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Чавушоглу: "Турецкие войска не покинут Кипр"

 

Турция как страна-гарант обеспечивает безопасность турецкой общины Кипра, и турецкие войска не покинут остров, сказал журналистам в Кран-Монтане глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передают во вторник турецкие СМИ.

«Турция демонстрирует гибкий и дружественный подход на конференции по кипрскому урегулированию, которая проходит в Швейцарии .Но мы ожидаем ответного подхода. К сожалению, до сегодняшнего дня мы не увидели конструктивного подхода от противоположной стороны. Даже имели место случаи, когда греческая сторона пыталась в обход нас провести какие-либо документы, что очень нечестно», - сказал Чавушоглу.

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Чавушоглу: "Турецкие войска не покинут Кипр"
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