Прокуратура просит увеличить срок заключения зятя короля Испании

Прокуратура Верховного суда Испании обратилась к суду с просьбой увеличить до 10 лет тюремного заключения приговор, вынесенный в отношении Иньяки Урдангарина, зятя короля Фелипе VI, супруга его сестры инфанты Кристины, сообщает издание 20 minutos.

Ранее прокуратура объявила, что будет об этом ходатайствовать перед судом.

В феврале суд Пальма-де-Майорки оправдал инфанту Кристину по делу о финансовых махинациях в институте Noos и приговорил к шести годам и трем месяцам тюрьмы ее супруга Иньяки Урдангарина. Урдангарин также был приговорен к штрафу в размере 512,5 тысяч евро.

Его компаньон по институту Noos Диего Торрес приговорен к восьми годам и шести месяцам заключения и штрафу в 1,7 миллиона евро. Всего обвинительные приговоры вынесены в отношении шести обвиняемых из 17, которые проходили по коррупционному делу Noos: они приговорены к срокам от года и двух дней заключения до восьми лет и трех месяцев заключения.