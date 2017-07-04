Австрия разместит 750 военных на границе с Италией

Австрия разместила бронетехнику на границе с Италией и отправит дополнительно около 750 военных для контроля за границей, опасаясь наплыва мигрантов, передает Lenta со ссылкой на The Telegraph.

В Минобороны страны отметили, что в случае необходимости на переброску дополнительных сил к перевалу Бреннера потребуется 72 часа.

«Надеюсь, в скором времени будет усилен пограничный контроль», — заявил министр обороны Австрии Петер Доскозил. При этом точные сроки глава ведомства называть не стал.

Вена принимает это решение из опасений, что мигранты, находящиеся в Италии, могут перейти границу и оказаться на австрийской территории. Тогда возникнет риск повторения ситуация, возникшей в результате мигрантского кризиса 2015 года, отмечает издание.