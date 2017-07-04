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Переговоры Абульфаса Гараева с вице-президентом Ирана фото

 

В ближайшее время посредством системы ASAN Viza иностранцы, пожелавшие посетить Азербайджан, смогут получить визу в течение трех часов. Об этом заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев во время встречи в Тегеране с вице-президентом, председателем организации по вопросам культурного наследия и туризма Ирана Захрой Ахмедипур, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма.

Абульфас Гараев находится с визитом в Иране в связи с проведением Дней культуры Азербайджана.

Гараев добавил, что необходимо создать совместные туристические фирмы, которые будут функционировать в Азербайджане и Иране. Эти фирмы могли бы организовывать различные туры с учетом пожеланий туристов.

Гараев напомнил, что решением, принятым на конференции министров культуры стран-членов ОИС в Баку, Нахчыван был объявлен "Столицей исламской культуры" в 2018 году, и распоряжением Президента Азербайджана создан оргкомитет по проведению мероприятий в следующем году. Первое заседание оргкомитета прошло в ноябре 2016 года в Нахчыване, где был утвержден план мероприятий, куда вошли также выступления творческих коллективов и другие интересные программы.

"Развитие туризма - лучшее средство для еще большего укрепления дружбы", - сказал Гараев, пригласив вице-президента Ирана Захру Ахмадипур посетить с официальным визитом Азербайджан.

Также в ходе встречи министр коснулся армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув, что на оккупированных территориях армяне осуществили геноцид культурного наследия Азербайджана, уничтожив тысячи исторических памятников, в том числе мечети.

Захра Ахмадипур отметила, в свою очередь, что Иран поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

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