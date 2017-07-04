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«Тезе базар» перешел под контроль Года Нисанова Российский миллиардер уже в Баку

Автор: Отдел информации 

Согласно информации, опубликованной на сайте Минналогов, в Бак начался процесс ликвидации ООО «Тезе базар». Данное ООО было владельцем одноименного рынка в Баку.

Как удалось выяснить haqqin.az данный рынок недавно сменил собственника. Теперь «Тезе базар» принадлежит известному российскому миллирадеру азербайджанского происхождения Году Нисанова. Подробности данной сделки пока неизвестны.

Год Нисанов

В последние годы вокруг рынка «Тезе базар» не стихали скандалы. Между его владельцами бизнесменом Мамедагой Ибрагимовым и бывшим главой Сабирабадского района Вагифом Шихалиевым долгие годы идут имущественные споры. Дело дошло до того, что Мамедага Ибрагимов обратился в полицию с жалобой на то, что Вагиф Шихалиев угрожает его семье.

Все это сопровождалось периодическими столкновениями людей Ибрагимова и Шихалиева, а также странными пожарами на территории рынка.

Корреспонденты haqqin.az в течение всего дня пытались связаться с Мамедагой Ибрагимовым и выяснить подробности смены собственника рынка. Однако дозвониться до бизнесмена не удалось.

Стоит добавить, что рынок «Тезе базар» был приватизирован в начале 2000-х годов. По неофициальным данным ежемесячно на рынке собиралась плата за аренду в размере 300 тысяч манатов.

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