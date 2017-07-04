Экстренное совещание: в Белом доме обсуждают удар по КНДР

Члены совета национальной безопасности США, представители госдепартамента и министерства обороны во вторник проводят совещание в связи с последним ракетным запуском КНДР, сообщает телеканал CNN.
По данным CNN, военные эксперты США изучают все данные и разведывательную информацию со спутников, самолетов и других систем, чтобы установить, является ли заявление властей КНДР о запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) правдой.
"Если будет установлено, что была запущена МБР, то целью президента Дональда Трампа потенциально будет одобрение "взвешенного ответа", — сообщает телеканал.