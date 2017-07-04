Военная полиция России появится в буферных зонах Сирии

Глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев заявил, что возможно присутствие военной полиции РФ в буферных зонах в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока сложно говорить о присутствии российских наблюдателей, представителей российского министерства обороны, но тем не менее, в целом, предусматривается присутствие российской военной полиции в буферных зонах безопасности. Но опять же, этот вопрос до конца еще не согласован», — отметил он.

Лаврентьев указал, что «это будет касаться как раз вопроса о статусе сил контроля за деэскалацией».

В случае подписания документа о зонах деэскалации в Сирии контроль там может начаться в течение двух-трех недель.