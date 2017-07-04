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Армянские солдаты убили азербайджанскую женщину и двухлетнего малыша обновлено

 

ВС Армении во вторник осуществили очередную крупномасштабную провокацию на линии соприкосновения войск, сообщает минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, ВС Армении во вторник в 20:40 обстреляли село Алханлы Физулинского района Азербайджана из гранатометов и 82 и 120 миллиметровых минометов.

В результате провокации, погибли жители села Гулиева Сахиба, 1967 года рождения, и Гулиева Захра, 2015 года рождения. Получившая ранение Гулиева Сарвиназ, 1965 года рождения, была доставлена в больницу.

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ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района. Начиная с вечерних часов, село подверглось интенсивному обстрелу из артиллерийских установок и других вооружений. 

Согласно информации, среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие. Домам нанесен серьезный ущерб.

В Минобороны подтвердили информацию об обстреле села Алханлы. В министерстве сообщили, что в результате обстрела погибли двое жителей села, есть раненые.  

Подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные в указанном направлении, предпринимают ответные действия.

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