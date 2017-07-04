Визит Трампа в Польшу вызвал беспокойство в Европе

Визит президента США Дональда Трампа в Польшу вызвал озабоченность из-за его стратегии, которая угрожает не объединить Европу, а разделить ее. Об этом пишет The Guardian.

Проправительственные польские СМИ уже сравнили визит Трампа с историческим визитом Джона Кеннеди в 1963 году в Западный Берлин.

Однако в Брюсселе и других европейских столицах существует беспокойство, что визит Трампа будет рассматриваться как «молчаливое одобрение его нападений на демократические институты» и отказ принимать мигрантов по ранее установленным квотам, согласованным его предшественником.

Как пишет издание, Трамп прибудет в Польшу в среду, 5 июля, у него запланировано выступление в Варшаве в четверг, 6 июля. Он также примет участие во встрече лидеров балтийских стран, а затем отправится на саммит G20 в Гамбург.