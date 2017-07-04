Украина не может получить транш от МВФ

Украина не получит пятый транш Международного валютного фонда (МВФ) в размере $1,9 млрд до конца года. Об этом сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Как пишет Bloomberg, он пояснил, что власти страны не успевают провести необходимые реформы. Проведение пенсионной реформы идет по графику, также ведется работа по созданию антикоррупционного суда. Однако земельную реформу до конца лета Рада одобрить не успеет.

Гройсман при этом отметил, что проект закона почти готов, но ему не хватает «доступа украинских аграриев к долгосрочному финансированию» по адекватным ценам.

«Мы не успеем сделать это до каникул. Мы работаем над реформами, и пятый транш будет», — заверил украинский премьер.