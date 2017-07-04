Минобороны Армении заявило, что Азербайджан применил в зоне конфликта американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) TR-107, сообщают армянские СМИ.

Напомним, ранее ВС Армении осуществили очередную крупномасштабную провокацию на линии соприкосновения войск, сообщает Минобороны Азербайджана. Согласно сообщению, ВС Армении во вторник в 20:40 обстреляли село Алханлы Физулинского района Азербайджана из гранатометов, а также из 82 и 120 миллиметровых минометов.

В результате провокации погибли жители села Гулиева Сахиба, 1967 года рождения, и Гулиева Захра, 2015 года рождения. Получившая ранение Гулиева Сарвиназ, 1965 года рождения, доставлена в больницу.

По всей видимости, после нового вероломного наступления армянской армии Вооруженным силам Азербайджана пришлось применить ответный огонь.