Подписаться на уведомления
 

Минобороны Азербайджана об ответном огне по Армении эксклюзив

Автор: Отдел информации 

Минобороны Азербайджана опровергает дезинформацию военного ведомства Армении о применении в зоне конфликта американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) TR-107, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

«Вследствие адекватных ответных действий, предпринятых подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана, расположенных на этом направлении, противник был подавлен», - отмечается в сообщении.

Как прокомментировали haqqin.az в пресс-службе Минобороны Азербайджана, армянское военное ведомство запуталось в собственной лжи, поскольку реактивные системы залпового огня (РСЗО) TR-107 – это не американское вооружение, а состоят на производстве в Турции. Более того, ВС Азербайджана не применяли эти реактивные системы залпового огня, а лишь подавили чудовищную провокацию противника, приведшей к гибели мирного населения.

3353 просмотров


Старости
Из-за Азербайджана в Италии начались массовые столкновения
Из-за Азербайджана в Италии начались массовые столкновения видео
Наша погода
Сегодня 35° / 24°
6 Июл 30° / 21°
7 Июл 27° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9356 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Минобороны Азербайджана об ответном огне по Армении эксклюзив
Погибшие при обстреле в Физули оказались бабушкой и внучкой
Минобороны Армении: «Азербайджан применил американские ракеты» снова война
Украина не может получить транш от МВФ
В Турции мужчина устроил резню в здании суда
Визит Трампа в Польшу вызвал беспокойство в Европе
Армянские солдаты убили азербайджанскую женщину и двухлетнюю девочку обновлено
Военная полиция России появится в буферных зонах Сирии
Экстренное совещание: в Белом доме обсуждают удар по КНДР
«Тезе базар» перешел под контроль Года Нисанова Российский миллиардер уже в Баку
В протестах в Венесуэле погибли 90 человек
Переговоры Абульфаса Гараева с вице-президентом Ирана фото
Австрия разместит 750 военных на границе с Италией
Прокуратура просит увеличить срок заключения зятя короля Испании
Чавушоглу: "Турецкие войска не покинут Кипр"
Катар назвал выдвинутый ультиматум невыполнимым
Туристам в Грузии предложили пасти скот
Турция направила ноту Германии
Россия и Китай выступили против американских ракет в Южной Корее
Шофер, виновный в смерти шести студентов: «За превышение скорости я платил по 200 манатов взятки» эксклюзив
В Турции ограбили инкассаторскую машину Похищено 7 миллионов долларов
Немецкая полиция приобрела "панамское досье"
Захар Виноградов: «Азербайджан – одно из мест стабильности» эксклюзив
Нефть дорожает: Brent – $50 Впервые за месяц
Турецкие учителя обжалуют исключение из школьной программы теории Дарвина
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться