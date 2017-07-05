Минобороны Азербайджана опровергает дезинформацию военного ведомства Армении о применении в зоне конфликта американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) TR-107, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.
«Вследствие адекватных ответных действий, предпринятых подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана, расположенных на этом направлении, противник был подавлен», - отмечается в сообщении.
Как прокомментировали haqqin.az в пресс-службе Минобороны Азербайджана, армянское военное ведомство запуталось в собственной лжи, поскольку реактивные системы залпового огня (РСЗО) TR-107 – это не американское вооружение, а состоят на производстве в Турции. Более того, ВС Азербайджана не применяли эти реактивные системы залпового огня, а лишь подавили чудовищную провокацию противника, приведшей к гибели мирного населения.