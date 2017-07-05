Подписаться на уведомления
 

Отец убитой армянами двухлетней Захры: «Я отомщу за дочь и за мать»

 

«Я не оставлю эту кровь на земле и отомщу за свою мать и дочь», об этом в интервью азербайджанским журналистам заявил отец убитой при обстреле со стороны Армении в селе Алханлы двухлетней Захры Гулиевой Эльнур Гулиев.

Он также добавил, что это не первый обстрел их села со стороны ВС Армении. Несколько дней назад армянская армия также обстреливала село из минометов.

Напомним, что в результате провокации ВС Армени сегодня погибли жители села Гулиева Сахиба, 1967 года рождения, и Гулиева Захра, 2015 года рождения. Получившая ранение Гулиева Сарвиназ, 1965 года рождения, доставлена в больницу.

2495 просмотров


Старости
Из-за Азербайджана в Италии начались массовые столкновения
Из-за Азербайджана в Италии начались массовые столкновения видео
Наша погода
Сегодня 34° / 24°
6 Июл 30° / 22°
7 Июл 28° / 21°
8 Июл 28° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9356 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Фото убитой армянами двухлетней Захры
«Азербайджан может перейти в контрнаступление» оперативно
Ультиматум МИД Азербайджана: "Отныне вся ответственность лежит на Армении"
Отец убитой армянами двухлетней Захры: «Я отомщу за дочь и за мать»
Минобороны Азербайджана об ответном огне по Армении эксклюзив
Погибшие при обстреле в Физули оказались бабушкой и внучкой
Минобороны Армении: «Азербайджан применил американские ракеты» снова война
Украина не может получить транш от МВФ
В Турции мужчина устроил резню в здании суда
Визит Трампа в Польшу вызвал беспокойство в Европе
Армянские солдаты убили азербайджанскую женщину и двухлетнюю девочку обновлено
Военная полиция России появится в буферных зонах Сирии
Экстренное совещание: в Белом доме обсуждают удар по КНДР
«Тезе базар» перешел под контроль Года Нисанова Российский миллиардер уже в Баку
В протестах в Венесуэле погибли 90 человек
Переговоры Абульфаса Гараева с вице-президентом Ирана фото
Австрия разместит 750 военных на границе с Италией
Прокуратура просит увеличить срок заключения зятя короля Испании
Чавушоглу: "Турецкие войска не покинут Кипр"
Катар назвал выдвинутый ультиматум невыполнимым
Туристам в Грузии предложили пасти скот
Турция направила ноту Германии
Россия и Китай выступили против американских ракет в Южной Корее
Шофер, виновный в смерти шести студентов: «За превышение скорости я платил по 200 манатов взятки» эксклюзив
В Турции ограбили инкассаторскую машину Похищено 7 миллионов долларов
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться