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Ультиматум МИД Азербайджана: "Отныне вся ответственность лежит на Армении"

 

При обстреле вооруженными силами Армении мирных жителей в селе Алханлы Физулинского района из минометов и гранатометов погибли Сахиба Гулиева (1967 г.р.) и ее двухлетняя внучка. Еще одно гражданское лицо Гулиева Сарвиназ была ранена. Данная провокация и убийство пожилой женщины и ее малолетнего внука в очередной раз доказывает террористическую сущность армянского государства. Об этом говорится в заявлении для СМИ главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Хикмет Гаджиев отметил, что обстрел армянскими войсками мирного азербайджанского населения носит систематический характер.

«Прицельный огонь по гражданскому населению Азербайджана со стороны армянских войск является прямым нарушением международных гуманитарных норм, в том числе Женевской конвенции, а также конвенций, призванных защищать права детей и фундаментальные свободы.

Армянская сторона прибегает к подлой провокации и убийству детей сразу после визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ  и последовавших за этим призывов к субстантивным переговорам по изменению статуса-кво», - сказал он.

Хикмет Гаджиев добавил, что Азербайджан неоднократно заявлял, что незаконное наличие ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана является главной причиной эскалации ситуации.

«Вся ответственность за сложившую ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении», - сказал он.

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