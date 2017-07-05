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Врачи спасли жизнь раненной армянами Сарвиназ Гулиевой

Автор: Отдел информации 

Раненная в результате армянской провокации Сарвиназ Гулиева (1965 г.р) была госпитализирована в военном госпитале, сообщили haqqin.az в ИВ Физулинского района.

Женщине была оказанная медицинская помощь, в результате чего удалось спасти ей жизнь.

В настоящее время врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

Напомним, что во вторник в 20:40 ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района Азербайджана из гранатометов, 82 и 120 миллиметровых минометов.

В результате провокации погибли жители села Гулиева Сахиба, 1967 года рождения, и Гулиева Захра, 2015 года рождения. Получившая ранение Гулиева Сарвиназ, 1965 года рождения, доставлена в больницу.

автор фото, спецкор AzTV Санан Гасаноглу

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Врачи спасли жизнь раненной армянами Сарвиназ Гулиевой
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