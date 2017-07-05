Врачи спасли жизнь раненной армянами Сарвиназ Гулиевой

Раненная в результате армянской провокации Сарвиназ Гулиева (1965 г.р) была госпитализирована в военном госпитале, сообщили haqqin.az в ИВ Физулинского района.
Женщине была оказанная медицинская помощь, в результате чего удалось спасти ей жизнь.
В настоящее время врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.
Напомним, что во вторник в 20:40 ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района Азербайджана из гранатометов, 82 и 120 миллиметровых минометов.
В результате провокации погибли жители села Гулиева Сахиба, 1967 года рождения, и Гулиева Захра, 2015 года рождения. Получившая ранение Гулиева Сарвиназ, 1965 года рождения, доставлена в больницу.
автор фото, спецкор AzTV Санан Гасаноглу