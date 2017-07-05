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Арабские страны получили ответ Катара на их ультиматум

 

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет опубликовали совместное заявление о получении ответа Катара на выдвинутые ими требования, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

"Четыре страны получили ответ Катара при посредничестве Кувейта перед окончанием продленного срока (действия ультиматума – ред.), который запросил его высочество шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, эмир Кувейта", — говорится в совместном заявлении.

"Совместный ответ будет обнародован своевременно", — также говорится в заявлении.

В минувший вторник истекли дополнительные два дня, выделенные Катару для выполнения 13 требований арабских стран.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.

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