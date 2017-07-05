Ухудшилось состояние женщины, раненной армянами

Ухудшилось состояние женщины, получившей осколочное ранение в результате обстрела армянами села Алханлы Физулинского района Азербайджана, передает АПА.

Согласно информации, жизнь 52-летней Сарвиназ Гулиевой продолжает оставаться в опасности.

Тела погибших в результате обстрела села Сахибы Гулиевой и ее 18-месячной внучки Захры Гулиевой доставлены в село Зовджуг-5. Представители районной администрации порекомендовали не проводить церемонию прощания в селе Алханлы в целях безопасности.

Напомним, 4 июля около 20:40 подразделения ВС Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района из 82- и 120-миллиметровых минометов, а также из станковых гранатометов.

В результате этой провокации противника погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.). Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965 г.р.), получившая осколочное ранение, была госпитализирована и прооперирована.

О провокации проинформированы международные структуры.

В результате адекватных ответных действий ВС Азербайджана огонь противника был подавлен.

Минобороны заявляет, что ответственность за кровавую провокацию полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.