США и Корея провели совместные испытания баллистических ракет

США и Южная Корея провели совместные испытания баллистических ракет в ответ на запуск ракеты в КНДР. Об этом в Twitter сообщил американский телеканал CNN.

Испытания ракет является ответом на угрозу со стороны Северной Кореи в виде тестирования баллистической ракеты, о чем в Пхеньяне заявили во вторник.

Накануне Северная Корея заявила, что провела первые испытания межконтинентальной баллистической ракеты. По оценкам аналитиков, она способна нанести удар по Аляске. Государственный секретарь США подтвердил, что испытания ракет КНДР проводились с межконтинентальной баллистической ракетой.