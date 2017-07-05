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Генпрокуратура возбудила уголовное дело после обстрела мирного села в Физули

 

Расположенные на оккупированных территориях Азербайджана воинские части Армении в очередной раз продолжили свои агрессивные действия, подвергнув интенсивному обстрелу из тяжелых артиллерийских установок прифронтовые позиции ВС Азербайджана и территории проживания гражданского населения, тем самым грубо нарушив нормы международного гуманитарного права, говорится в заявлении пресс-службы Гепрокуратуры Азербайджана.

4 июля около 20:00 вооруженные силы Армении с позиций на оккупированных территориях Азербайджана подвергли обстрелу из минометов и гранатометов мирное население и гражданские объекты в селе Алханлы Физулинского района. Таким образом, они совершили очередную провокацию, преследующую цель умышленного убийства мирного населения и уничтожения находящегося в собственности граждан имущества.

В результате погибли жители села Алханлы Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы (1966 г.р.) и ее внучка Гулиева Захра Эльнур гызы (2016 г.р.). Другая же гражданка, Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965 г.р.), госпитализирована с тяжелыми ранениями.

По данным фактам в прокуратуре Физулинского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие по статьям 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов, то есть осуществление широкомасштабных разрушений, не вызванных военной необходимостью), 116.0.7 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов, то есть нападение на неохраняемые территории, населенные пункты и зоны разоружения), 116.0.8 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов, то есть нападение без военной необходимости на не являющиеся военной целью, ясно видимые и различимые религиозные, образовательные, научные, благотворительные, медицинские объекты, места расположения больных и раненых), 116.0.10 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов, то есть нападение на гражданское население или на отдельных гражданских лиц, не участвующих в боях), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух или более лиц), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК Азербайджанской Республики.

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