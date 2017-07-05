США сняли запрет на провоз электроники на авиарейсах из Турции

Власти США отменили ограничение на провоз крупных электронных устройств на бортах самолетов, следующих в страну из Турции. Об этом в среду, 5 июля, сообщает Reuters.

Турецкий перевозчик Turkish Airlines разрешил пассажирам проносить в ручной клади на борт ноутбуки и другие подобные гаджеты на рейсе, который в 06:45 отправился из Стамбула в Нью-Йорк. Кроме того, руководство перевозчика заявило, что в ближайшем будущем ожидает снятия аналогичного запрета на провоз электроники, введенного властями Великобритании.

США отменили подобные ограничения для стамбульского аэропорта имени Ататюрка и Turkish Airlines. Министр транспорта Турции Ахмет Арслан (Ahmet Arslan) заявил, что подобное стало возможным благодаря новым мерам безопасности, введенным в воздушной гавани по требованию американской стороны.

В понедельник, 3 июля, стало известно, что Вашингтон разрешил транспортировать в ручной клади электронные устройства в самолетах, направляющихся в США из столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Подобный запрет сняли после введения в строй нового пункта предварительного контроля в терминале номер 3 воздушной гавани. Там путешественники смогут пройти миграционную и таможенную проверку.

В июне министр внутренней безопасности США Джон Келли анонсировал ужесточение контроля на рейсах из-за рубежа в Америку.