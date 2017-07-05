Филиппинские боевики обезглавили вьетнамских моряков

Филиппинские военные обнаружили обезглавленные тела двух вьетнамских моряков, похищенных год назад исламистской боевой группой Абу Сайяфа, недалеко от южного острова Басилан, передает Reuters со ссылкой на представителя армии Филиппин.

Шесть вьетнамских матросов были взяты в плен после того, как боевики Абу Сайяфа напали на их грузовое судно в июне прошлого года, одного удалось спастин в прошлом месяце во время боевой операции.

Тела были обнаружены около города Сумисип. Мужчины были идентифицированы как Хоанг Тхонг и Хоанг Ва Хай, оба члены экипажа корабля MV Royal 16. Еще три вьетнамских пленника, все еще находящиеся в руках Абу Сайяфа, входят в число 14 иностранцев и восемь филиппинских граждан, которых удерживают террористы.