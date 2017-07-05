Volvo прекратит делать машины с бензиновыми двигателями

Все легковые автомобили Volvo будут оснащаться электродвигателями или гибридными моторами с 2019 года, заявил гендиректор автопроизводителя Хакан Самуэльссон, передает The Financial Times.

Таким образом, Volvo стала первым крупным производителем автомобилей, который объявил об отказе от традиционных двигателей внутреннего сгорания.

"Volvo Cars пообещала продать 1 млн электромобилей к 2025 году, а мы привыкли выполнять свои обещания, - приводит издание его слова. - Именно так мы намерены этого добиться".

Отмечается, что после приобретения Volvo китайской Geely в 2010 году компания активизировала свои усилия по разработке и внедрению электромоторов. Китай является крупнейшим в мире рынком для автомобилей с такими двигателями, а Geely - единственная китайская автокомпания, поставляющая свою продукцию в США, второй по величине рынок.