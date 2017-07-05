Сопредседатели Минской группы о провокации Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ проинформированы об инциденте 4 июля в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана, приведшем к жертвам среди гражданского населения. Об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ.

Посредники призывают стороны прекратить военные действия. По их словам, насилие только порождает дальнейшее насилие: «Единственный ответственный и гуманный способ разрешения этого давнего конфликта состоит в том, чтобы стороны вернулись к столу переговоров».

Сопредседатели также выразили свои соболезнования семьям погибших.

Напомним, 4 июля вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы (1966 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2016 г.р.).

Получившая осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.