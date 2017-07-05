Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал США «больше подарков» в виде ракетных и ядерных испытаний. Ким Чен Ын наслаждался запуском межконтинентальной баллистической ракеты, которая способна нести ядерную боеголовку, цитирует AP государственные СМИ КНДР.

«С широкой улыбкой на лице» Ким призвал ученых «чаще посылать большие и маленькие подарки янки». По его словам, США будут недовольны свидетельством стратегических возможностей Пхеньяна в День независимости.

Он «подчеркнул, что затяжная схватка с американскими империалистами достигла последнего этапа и пришло время продемонстрировать свою храбрость США, которые испытывают волю Пхеньяна».