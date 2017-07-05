В Азербайджане уничтожено 452 килограмма наркотиков

Сегодня в Азербайджане были приведены в исполнение 280 приговоров суда об уничтожении более 452 килограммов наркотических средств и психотропных веществ путем сожжения, передает АПА.

Согласно информации, руководитель рабочей группы Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств Фаган Шахвердиев сказал, что сожжено 264 кг 997,22 г марихуаны, 49 кг 773,026 г героина, 116 кг 287,118 г опиума, 16 кг 232,41 г гашишной смолы, 39,583 г кокаина, 5 кг 62,68 г гашиша, 2979 штук психотропных таблеток и 8703 куста конопли.

Общая стоимость конфискованных и уничтоженных наркотических средств на «черном рынке» составляет 12 млн манатов.