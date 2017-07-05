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«Убивая детей и женщин, армяне мстят за поражения» Комментарий ветерана карабахской войны

Автор: Рауф Керимли, собкор 

Гибель девочки и женщины в селе Алханлы Физулинского района в результате обстрела с армянской стороны – это заранее запланированное хладнокровное убийство. И о том, что нечто подобное готовится, в Армении открыто говорили последние два месяца. Армянский аналитик Игорь Мурадян только в мае-июне несколько раз говорил о неизбежности войны, а обозреватель газеты «Лрагир» Наира Айрумян с вдохновением обсуждала «окончательный удар», который пообещал нанести по Азербайджану «министр обороны» «НКР» Левон Мнацаканян.

При этом то, что «окончательный удар» с военной точки зрения - наступательная мера, признавала и сама Айрумян, но ее это совершенно не смущало.

Другой деятель – «советник-консультант постоянного представительства» «Арцаха» в Армении Гарник Исагулян вообще пообещал забрать в состав «Арцаха» всю Кура-Араксинскую низменность.

И вот он, этот «окончательный удар». Мишенью армянских военных стали женщины и дети. Но почему именно сейчас?

Военный эксперт, ветеран карабахской войны Рафик Алиев в беседе с haqqin.az отметил, что вряд ли выбранная для обстрела мирного села дата была случайной. «Скорее всего, это месть за 1992 год, когда 4 июля наши войска взяли Агдере. Тогда много армян полегло, и они это запомнили. И вот сейчас, по прошествии 25 лет, решили отомстить», - отмечает Р.Алиев.

Как напомнил эксперт, летнее наступление азербайджанской армии в 1992 году началось 12 июня. В ходе трехмесячных боев были освобождены десятки населенных пунктов, в том числе и те, которые сейчас вновь под контролем армянской стороны. «Увы, не все отвоеванные территории тогда удалось удержать», - вспоминает Р.Алиев.

Однако то наступление, как считает ветеран, показало, что наши могут громить противника. «Тогда и был развенчан миф о непобедимости «армянского вермахта». Именно тогда был уничтожен армянский батальон «Арабо», попавший в окружение со своим командиром Манвелом Егиазаряном у села Гырмызыкенд. 29 июня 1992 года отряд «Арабо» был полностью разгромлен, однако сам Манвел Егиазарян вместе с несколькими бойцами сумел бежать. Армения признала гибель 80 бойцов, а всех остальных причислила к без вести пропавшим», - отметил Р.Алиев.

Ветеран отмечает, что армянская сторона, по своему обыкновению, воюет с гражданским населением: «Убивая женщин и детей, они мстят за свои прошлые поражения».

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