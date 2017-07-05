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Доверенное лицо Путина: «Мир должен оказать давление на Армению»

 

Международное сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы прекратить гибель людей в зоне нагорно-карабахского конфликта, считает доверенное лицо президента РФ, член Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков.

«Конфликт находится в негорячей, но и не в замороженной фазе, и вспышки насилия постоянно это демонстрируют. Гибель, помимо военных, еще и гражданских лиц является ярким проявлением того, что этот конфликт убивает и может убить еще больше. Поэтому нужно срочно садиться за стол переговоров. Минская группа должна усилить давление на Армению, с тем чтобы стороны приступили к содержательным переговорам и пришли к компромиссу», - сказал Trend в среду Марков.

Он отметил, что давление должно быть и дипломатическое, и политическое, и психологическое, и, может быть, даже экономическое.

Эксперт напомнил, что мировое сообщество уже выработало временные шаги, чтобы сдвинуть нагорно-карабахский конфликт с мертвой точки.

«Это казанская формула, суть которой освобождение захваченных Арменией районов вокруг Нагорного Карабаха в обмен на деблокаду и демилитаризацию вокруг Армении и Нагорного Карабаха», - сказал он.

Марков отметил, что нынешнее положение в зоне конфликта полностью устраивает Армению, поскольку оно фиксирует то соотношение сил между Арменией и Азербайджаном, которое было более 20 лет назад, когда Армения оказалась сильнее.

«Поэтому Армения препятствует достижению компромисса… Но с тех пор соотношение сил изменилось», - подчеркнул политолог.

С другой стороны, по словам Маркова, руководство Армении, возможно, было бы готово к компромиссу на основе казанской формулы, однако оно боится своих радикалов.

«Руководство Армении боится, что его просто расстреляют прямо в здании парламента, как это было 10-15 лет назад. Поэтому в какой-то степени международное сообщество должно помочь руководству Армении быть более сильным и не бояться своих радикалов», - сказал он.

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