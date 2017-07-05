Армения меняет послов

«Безынициативностью Министерства иностранных дел Армении недовольно не только общество, но и правительство», — пишет армянское издание «Грапарак».

Издание утверждает, что именно по этой причине в ближайшем будущем будут сняты с должностей большинство послов Армении в зарубежных странах, в результате чего их заменят люди, доселе не имевшие ничего общего с дипломатической службой.

В частности, согласно данным газеты, в НАТО, Грузии, странах Латинской Америки, Чехии и Канаде будут назначены послы, которые не имеют никакого отношения к министерству.