Турция осудила убийство мирных граждан Азербайджана

МИД Турции осуждает провокационные действия Армении против мирного населения Азербайджана, заявили во внешнеполитическом ведомстве Турции, передает Trend.

В МИД отметили, что действия Армении, направленные против мирных граждан, неприемлемы.

«Провокация армянской стороны противоречит всем нормам и принципам международного права. Международное сообщество должно осознать, что подобными действиями Армения систематично мешает урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и оказать давление на Ереван», - сказали в ведомстве.

Турция призывает членов Минской группы ОБСЕ поспособствовать скорейшему мирному решению конфликта, сказали в МИД.

Напомним, 4 июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района Азербайджана.

В результате провокации армянской стороны погибли жители села Сахиба Идрис гызы Аллахвердиева, 1967 года рождения, и Захра Эльнур гызы Гулиева, 2016 года рождения. Получившая осколочное ранение Сарвиназ Ильтифат гызы Гулиева, 1965 года рождения, доставлена в госпиталь и прооперирована.