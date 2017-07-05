Очередное злодеяние саргсяновской хунты потрясло всех, кто о нем узнал. Убийство маленькой девочки и ее бабушки в Карабахе - преступление армянских властей против всего азербайджанского народа, заявил haqqin.az депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде.

А.Ализаде убежден, что правящий в Армении режим - фашистский, античеловечный и не гнушается ничем, даже убийством детей.

«Нам надо понять одну простую истину: подвижек в мирном урегулировании карабахского конфликта не будет. Мы должны научиться жить, сознавая, что находимся в состоянии войны. Единственный путь вернуть оккупированные Арменией азербайджанские территории - это война. Баку должен выйти из Минского процесса, это ловушка для нас. Минский процесс выгоден только Армении, так как он развязывает руки режиму Саргсяна, чтобы совершать новые преступления», - сказал депутат.

Политик уверен, что Ереван никогда не пойдет на мирную деоккупацию.

«Поэтому я остаюсь при мнении, что война является единственным для нас способом вернуть захваченные земли. Причем война должна быть молниеносной и катастрофической для Армении. Пока мы не накажем преступную клику Саргсяна, она будет продолжать свои преступления», - заключил А.Ализаде.